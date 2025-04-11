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Uyuşturucu suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde D.Y., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar jandarma
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