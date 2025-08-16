HABER

Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde İ.T. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir bitkisi tohumu ve 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
