Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 5 ayrı operasyonda ele geçirildi, gözaltılar var

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Emniyeti operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 6 ilde ve İsveç ile Norveç gibi ülkelerde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 5 farklı operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu madde, 7 adet tabanca ele geçirildi.

Örgüte ait yaklaşık 1.5 Milyar TL olan mal varlığına el konuldu.

17 ŞAHIS TUTUKLANDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "26 Şahıs gözaltına alındı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17'si tutuklandı. 2 şahsın ise adli işlemleri devam etmektedir." dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ: "GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Yıldız, "Gerek ulusal, gerekse de uluslararası uyuşturucu tacirlerine karşı tavrımız net! Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.