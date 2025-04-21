HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Kayseri'de çocuklarını almaya gittiği okulun önünde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B.

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de çocuklarını almaya gittiği okulun önünde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B. tarafından bıçaklanan Berfin K., yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde meydana geldi. İki çocuğunu okuldan almaya giden Berfin K. ile bu sırada okulun önünde bekleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Göksel B., eski eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berfin K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"
Kazı çalışmasında doğalgaz borusu patladıKazı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Papa'nın arkasından lokma döktürdüler

Papa'nın arkasından lokma döktürdüler

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.