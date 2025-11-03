HABER

Uzay madenciliği nedir, nasıl yapılır?

Asteroitler, iç güneş sisteminde yörüngede dönmekte olan ve meteoritlerden daha büyük boyutlarda ama cüce gezegenlerden daha küçük olan bir küçük güneş sistemi cismi olarak tanımlanırlar. Bu cisimler atmosferi olmayan kayalık ve metalik cisimlerdir. Özellikle uzay madenciliği konularında sıklıkla gündeme gelmektedirler.

Ferhan Petek

Terim olarak asteroit, genel olarak küçük gezegen ifadesi ile eş anlamı olarak kullanılmaktadır. Ancak öncelikli olarak Neptün yörüngesine kadar olan cisimlere gönderme yapan asteroit kelimesi Uluslararası Astronomi Birliği tarafından kullanılmakta olan bir kelime değildir. Bu cisimlere Neptün ötesi cisimler denmektedir. Asteroitlerden mineral ve gazlar, uzayda inşa edilecek yapılarda kullanılma amacı ile nikel, demir ve titanyum gibi maddeler üretilmektedir.

Uzay madenciliği nedir?

Uzay madenciliği, asteroid mining ya da asteroit madenciliği, asteroitlerden ve dünyaya yakın olan küçük gezegenlerden hammadde çıkartılması işlemine verilen isimdir. Asteroit madenciliği, asteroitlerden gazlar, mineraller, uzayda inşa edilmesi planlanan yapılarda kullanılması için nikel, demir, titanyum üretimi anlamına gelir.

Astronotların uzaydaki yapıların inşa edilmesinde çalışmalarını devam ettirebilmeleri adına gerekli olan oksijen ve su, roket yakıtlarında kullanmak için oksijen ve hidrojen temin etmek gibi çeşitli görevler üstlenmektedir. Yerinde kaynak temini uzay araştırmalarında bu etkinliklere verilen genel isimdir.

Modern endüstrinin ana elementleri olarak kabul edilen bakır, kalay, çinko, antimoni, kurşun, altın gümüş gibi rezervlerin gelişmesi devam eden ülkelerin artan tüketimlerine paralel olarak 50 ya da 60 yıl içinde dünya üzerinde tükenmiş olacağı düşünülmektedir. Buna karşılık olarak kobalt ve platinyum gibi değerli kabul edilen elementlerin asteroitlerden çıkartılarak dünyaya gönderilebileceği önerilmiştir. Bu anlamda uzay madenciliği önem kazanmıştır.

Uzay madenciliği nasıl yapılır?

Geleceğin ekonomisi olarak kabul edilen uzay madenciliği dünya ekonomisinde bir devrim olarak görülmektedir. Ayda yer alan zengin maden kaynaklarının, gelecek zamanda inşaat malzemeleri ve enerji üretimi için de kullanılabilir olacağı planlanmaktadır. Bu hammaddelerin başta alüminyum, titanyum ve demir ile karıştırılarak dayanıklı yapı malzemeleri üretiminde de kullanılabileceği düşünülmektedir.

Uzay ekonomisi OECD (Organisation gor Economic Co Operation and Development – Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) uzayı araştırma, keşfetme, anlama, yönetme süreçlerinde insanlara fayda ve değer yaratan tüm etkinlikler ve kaynakların kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Uzay madenciliği de buna bağlı olarak yalnızca kaynak çıkartmak ile sınırlı tutulmamaktadır. Uzak gelecekte insanlar için yeni yaşam alanları sunmak da uzay ekonomisinin hedefleri arasında yer almaktadır.

Geleceğin önemli yatırımlarından biri olarak kabul edilen ve yatırım yapılan uzay madenciliği alanı, uzayda yerleşimler kurma hedefi gerçekleştirilebilirse 100 yıl kadar sonra insanlığın asteroid kuşağına da taşınabileceğini öngörmektedir.

Gelişimi devam eden uzay madenciliği teknolojisi, insanlığın geleceği adına bir umut kapısı olarak da görülmektedir. Mantığı, uzay araştırmaları yolu ile keşfedilen demirin ve nikelin çıkartılması için en işlevsel tekniklerden biri olan mond işleminin kullanılması ile çalışmaktadır. Mond sistemi çeşitli kimyasal süreçlerden meydana gelmektedir.

