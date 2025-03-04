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  4. Üzerinden kimlik çıkmadı, çelişkili beyanlarda bulununca yakalandı! Yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi

Üzerinden kimlik çıkmadı, çelişkili beyanlarda bulununca yakalandı! Yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 09:13
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Adana'da üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan firari hükümlü Süleyman Abül (38) olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmadı, çelişkili beyanlarda bulununca yakalandı! Yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi

Adana'da üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan firari hükümlü Süleyman Abül (38) olduğu belirlendi.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNUNCA ANLAŞILDI

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik olmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulununca parmak izi ve yüz tanıma için emniyete götürüldü. Burada yapılan incelemede yüz tanıma sisteminde şüphelinin, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi. Firari hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana firari
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