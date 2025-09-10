HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üzerine sunta düşen işçinin bacakları kırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen işçinin bacakları kırıldı.Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

Üzerine sunta düşen işçinin bacakları kırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen işçinin bacakları kırıldı.

Üzerine sunta düşen işçinin bacakları kırıldı 1

Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada üzerine suntalar devrildi. Bacakları kırılan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerine sunta düşen işçinin bacakları kırıldı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da hurdacıda çıkan yangın söndürüldüAntalya’da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü
Araca giren arı, kazaya yol açtı: 2 yaralıAraca giren arı, kazaya yol açtı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.