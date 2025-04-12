Uzman isim uyardı: Derinlerde yoğunlaşıyor! Git gide daha tehlikeli bir hal alıyor...

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, Marmara Denizi’nde müsilajın dipte yoğun şekilde gözlendiğini, yaz aylarında ise sıcaklık artışıyla birlikte tekrar yüzeye çıkabileceğini söyledi.

Müsilajın özellikle son 20 yıldır zaman zaman ortaya çıktığını hatırlatan Aktan, Marmara’nın yoğun insan ve sanayi baskısı altında olduğunu, kıyılardan giren organik maddelerin ve atıkların bu sorunun temel nedeni olduğunu vurguladı.

Ekosistemdeki dengenin bozulmasıyla bazı fitoplankton türlerinin aşırı çoğaldığını ifade eden Aktan, “Bu canlıların ölümüyle başlayan ayrışma sürecinde bakteriyel faaliyetle birlikte müsilaj oluşuyor. Aslında tüm su kolonunda var, ancak dipte daha yoğun ve zamanla yüzeye taşınıyor” dedi.

“İSTANBUL BOĞAZI KENDİNİ DAHA KOLAY TOPARLIYOR”

Marmara Denizi’nin durağan bölgelerinde müsilajın uzun süre kaldığını belirten Aktan, İstanbul Boğazı’nın ise akıntılar sayesinde daha hızlı toparlandığını kaydetti. Adalar ve İzmit Körfezi gibi su hareketinin az olduğu bölgelerde ise müsilajın daha kalıcı olduğunu söyledi.

(AA)