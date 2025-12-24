HABER

Uzman isimden 'Acil servislere başvurular arttı' uyarısı: Bu 2 belirtiye dikkat!

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber gribal enfeksiyonlar artmaya başladı. Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, son dönemde acil servislere yapılan başvurularda artış yaşandığını belirterek, vatandaşları uyardı. Uzman isim geçmeyen öksürük ve şiddetli karın ağrısına dikkat çekti.

Son haftalarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve göğüs ağrısı şikayetleriyle yapılan başvurularda belirgin artış gözlemleniyor.

Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, bu artışta mevsim geçişleri, düzensiz beslenme ve stresin önemli rol oynadığını söyledi.

BU BELİRTİLERİ MUTLAKA CİDDİYE ALIN

Yüksek ateş, geçmeyen öksürük, şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Duru, "Özellikle grip ve benzeri viral enfeksiyonlar toplumda hızla yayılıyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde panik yapmadan ancak zaman kaybetmeden acil servise başvurulması büyük önem taşıyor" dedi.

'BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN'

Çocuklarda yüksek ateşin, yaşlılarda ise tansiyon ve kalp kaynaklı şikayetlerin acil servis başvurularında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Duru, evde bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi.

VATANDAŞLARA UYARI

Acil servislerin hayati durumlar için hizmet verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Duru, "Acil servisler hayat kurtarmak için vardır. Gereksiz başvurular, gerçek acil hastalara yapılacak müdahaleleri geciktirebilir" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.Kaynak: İHA

