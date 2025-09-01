Uzmandan hasat dönemi uyarısı: "Yanlış çalışma hastanelik ediyor" Çiftçilere önemli uyarılar...

Çiftçiler, üreticiler için yıl boyunca yaptıkları ekim çalışmalarının meyvelerinin alınma zamanı geldi. Tarlalarda bağlarda çalışan çiftçiler artık yaptıkları çalışmaların sonuçlarını hasat zamanı ile birlikte almaya başladılar.

UFAK HATALAR DÖNÜŞÜ OLMAYAN RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİR

Ancak hasat döneminde mahsuller toplanırken yapılan ufak hatalar dönüşü olmayan ya da tedavisi uzun süren rahatsızlıklara neden oluyor. Özellikle toplanan mahsullerin doldurulduğu kasalar, çuvallar taşınırken yapılan hatalar, tedavisi uzun süren kas ve kemik rahatsızlıklarına neden oluyor.

Özellikle hasat döneminde kas iskelet sistemi şikayetlerinin arttığına ve hastaların yoğun şekilde hastanelere başvurduğunu belirten Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Fizyoterapist Reşat Hamurcu da çiftçilere uyarılarda bulundu.

"BAŞLARKEN VE BİTİRİNCE ISINMA ÖNEMLİ"

Tarlada, bağda çalışmaya başlarken mutlaka basit açma germe hareketleri ve yürüyerek kasları ısındırmak gerektiğini belirten Reşat Hamurcu, "Mevsim itibariyle tarım işçilerinin yoğun olduğu sezon içindeyiz. Bu sezonlarda kas iskelet sistemi yaralanmaları sıklıkla karşımıza geliyor. Bu yaralanmaların önüne geçmek için ısınma hareketleri yaparak çalışmalara başlamamız gerekiyor. Kaslarımızı ısıtmazsak sakatlık riskini artırırız. Isınmadan kastım ise açma germe basit hareketlerle 5-10 dakikalık yürüyüşler ısınmak için yeterli olacaktır. Özellikle yük kaldırmada bölgemizde fındık sezonu malum. Fındık çuvallarını taşımada yanlış bilinen ve yapılanlar var. Fındık çuvalı ya da mahsul çuvalı gibi ağır yükleri taşırken belden eğilirsek belimizi sakatlayabiliriz. Onun için dizlerden çömelerek yükleri alalım ve o şekilde taşımak daha sağlıklıdır. Taşıma yaparken tek taraflı taşıma yapmayalım. Çift taraflı 2 kişi taşıma yapmaya dikkat edelim. Bunların dışında dik arazilerimiz var. Tarla zeminleri engebeli. O nedenle ayak bileği destekli ayakkabılar kullanmaya dikkat edelim. Daha az sakatlanma riski oluşur. Tarlada iş bittiğinde de direkt dinlenmeye geçmeden önce yine 5-10 dakika kasları soğutma şeklinde açma germe hareketleriyle yürüyüş ile esneme hareketleri öneriyoruz. Onun dışında su tüketimi çok önemli. Kas sistemi yaralamalarında su az olduğunda daha çok karşımıza geliyor. O yüzden su ya da sıvı alımına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"15-20 DAKİKADA BİR POZİSYON DEĞİŞTİRMEK GEREKİR"

Reşat Hamurcu ayrıca aynı pozisyonda çok uzun süre çalışmanın da sakatlanmalara neden olabileceğini belirterek, "Çalışırken uzun süre aynı pozisyonda kalmamak gerekiyor. 15-20 dakikada bir farklı pozisyonda çalışmak gerekir. Mesela çömelerek çalışıyorsak ayağa kalkıp 2-3 dakikalık ayakta gezintiler yapmamız gerekiyor. Yük taşınacaksa belden taşıma değil, dizleri kırarak yükü kaldırmak, yük gerektiren ağırlık taşınan durumlarda korse kullanılabilir. Çok ağırlıklarda korse beli destekler bel sakatlıklarını azaltır" ifadelerinde bulundu.

Hamurcu, patates gibi yerde yetişen mahsullerin toplanmasının ise mutlaka çömelerek yapılması gerektiğini dile getirdi.

"AĞRI ÇOKSA HEMEN ACİL SERVİSE GİDİLMELİ"

Atatürk Devlet Hastanesi Fizyoterapisti Reşat Hamurcu ağrı hissedilen durumlarda mutlaka sağlık kuruluşundan yardım alınması gerektiğini ifade ederek; "Sakatlanma ya da bel ya da iskelet sisteminde herhangi bir eklemde ağrı hissedersek öncelikle bir sakatlık bir yırtık olabilir. Bu durumu artırmamak için ağrı hissediyorsak iş bırakılmalı. Kasın sıcaklığıyla ağrıyı hemen hissetmeye de biliriz. Ağrı çoksa hemen acil servise gidilmesi gerekiyor. Diğer türlü ağrının geçmesini biraz istirahat edip beklemeliyiz. Geçmezse yine dediğim gibi acil servise başvurmak gerekiyor. Çalışma sırasında değil de sonrasında meydana gelen tutulmalarda ise bunun genelde en sık nedeni ter vücutta soğuduğunda terleyip soğuduğumuzda kas spazma gidiyor. Kaslar sıkışıyor ve bu ağrıya sebep oluyor. O sebeple dinlenme, yük taşıma şekli, dinlenerek çalışma, pozisyon değiştirerek çalışma, yükü çömelerek alma bunlar önemli" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır