Uzmanından depremlerde "hayat kurtaran" davranışlar için afet bilinci vurgusu

Kocaeli Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, "Ülkemizde yaşanan depremlerdeki kayıp oranının sebebini hazırlıksızlığımıza bağlıyorum. Bu gerçekten bizim en büyük handikabımız. Evimizin yıkılacağı konusunda kafamızda o kadar olumsuzluklar var ki camdan atlayanlar, merdivenlere koşanlar, bunların hepsi olumsuz örnekler. Biz afet hazırlıklarımızı zamanında yapabilirsek o panik havasını yaşamayız." dedi.

Çayırova ilçesinde "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık" projesi kapsamında düzenlenen eğitimin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kırıkkaya, afetlerde yaşanan ölüm ve yaralanmalardaki artışın nedenlerinden birinin de ev içerisindeki yapısal olmayan risklerin bertaraf edilmemesi olduğunu söyledi.

Kırıkkaya, afet sonrasında evi boşaltmaya çalışırken insanların panikle karanlıkta bir yere çarpabileceğini veya kapı arkasına konulmuş ütü masası veya elektrik süpürgesinin bile çıkışı zorlaştırabileceğini belirterek, "Dolayısıyla bu tür önlemler bazen hayat kurtarıyor. Hızlı şekilde tahliyeyi de sağlıyor. Kişisel hazırlıkların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evimizi belki değiştiremeyebiliriz ama en azından bulunduğumuz yerde o paniği yaşamamak açısından kişisel önlemlerimizle daha rahat atlatabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan depremlerde kayıpların sebebini hazırlıksızlığa bağladığını dile getiren Kırıkkaya, şöyle devam etti:

"Çok hazırlıksızız. Hala afet olduğunda camdan atlayan insanlar görüyoruz. Bu gerçekten bizim en büyük handikabımız. Evimizin yıkılacağı konusunda kafamızda o kadar olumsuzluklar var ki camdan atlayanlar, merdivenlere koşanlar, bunların hepsi olumsuz örnekler. Afet hazırlıklarımızı zamanında yapabilirsek o panik havasını yaşamayız. Panik havası daha çok yaralanmaya veya ölümlere sebep oluyor. Tatbikatları çok önemsiyorum, binayı tahliye etme açısından."

Kırıkkaya, deprem anında neler yapılması gerektiğinin bilinmesinin önemine dikkati çekerek, depreme çarşıda, kalabalık bir sokakta veya tiyatroda, sinemada yakalanıldığında yapılacakların bilinmesi konusunda insanların duyarlılıklarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Afete karşı önlem ve düzenlemelerde başarılı ülkelerde bireylerin afet bilinciyle yetiştiğini anlatan Kırıkkaya, Türkiye'de de afet farkındalık eğitimleri düzenlendiğini, öğretmenlerin de afet anında nasıl davranılması gerektiğini bilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kırıkkaya, bina yıkıldığında çok fazla yapılacak bir şey olmadığını fakat nerede durulması gerektiğini bilmenin ve bina içerisinde en çok zarar verecek yerlerin farkında olmanın bazen hayat kurtardığını sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

