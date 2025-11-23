Üzüm alıcısından işçilere ziyafet

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadının yoğun şekilde sürdüğü bugünlerde, üzüm alımı yapan tüccarlar tarım işçilerine yönelik jestleriyle dikkat çekiyor. Sarıgöl Çimentepe Mahallesi’nde üzüm alımı yapan Kubilay Tanrıöver, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başı, sezon sonu ve ara dönemlerde işçilerine yemek ikramında bulundu.

Sezonun başında ve sonunda kurban keserek mevlit okuttuğunu ifade eden Kubilay Tanrıöver, bunun artık gelenek haline geldiğini belirterek, "Bu bende bir gelenek oldu. İşçilerimi sezon başında ve bitiminde kurban keserek mevlit okutuyorum. Ara günlerde de ayrıca yemek ikram ediyorum. İşçiler bizim için çok önemlidir. Onların sayesinde üzümler her yere ulaşmakta. Emeklerinin hakkı ödenmez" dedi.

Tanrıöver, Sarıgöl ve çevresinde kasım ayının son günlerinde yaş üzüm fiyatlarının 20-30 lira arasında seyrettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA