İnsanların gözlerini sürekli olarak açık tutmaları, gün içinde yeteri kadar gözleri kırpmamak gözlerde kuruma ya da yanma gibi problemlere neden olabilmektedir. Bu durumlar en sık ve genel olarak bilgisayar kullanırken, telefon ile çok uzun süre ilgilenince, televizyon seyrederken meydana gelebilmektedir.

Bunların dışında gözlerin çeşitli zararlı kimyasallar ile temas etmesi ya da çamaşır suyu gibi temizlik maddelerine maruz kalması ile tahriş gibi sorunlara da yol açabilmektedir. Özellikle göz yanması söz konusu olduğunda bu durumun birçok farklı nedeni olabilmektedir. Göz yanması durumu en çok şu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir:

Göz yorgunluğu

Kirpik dibinde meydana gelen hastalıklar

Gözlerde tahriş

Göz alerjileri

Göz kuruluğu

Korneada enfeksiyon oluşması

Bir hastalığın ya da rahatsızlığın kaynağı tespit edilmeden bir müdahalede bulunmak ya da bir tanı koyarak tedavi başlatmak mümkün değildir. Özellikle gözler gibi hassas organlarda herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalındığı zaman mutlaka ve vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekmektedir. Gözlerde yanma durumu meydana geldiğinde de öncelikle bu sorunun hangi nedenden ötürü meydana geldiğinin tespit edilmesi önemlidir.

Uzun süre ekrana bakınca gözlerimiz neden yanar ve odaklanmak zorlaşır?

Uzun süre telefon ya da bilgisayar ekranına bakmak ya da çok uzun saatler televizyon izlemek de gözleri yoran ve gözlerde yanmaya gibi sorunlara neden olan durumlardır. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman odaklanmakta da zorluk yaşanabilmektedir. Eğer gözlerde meydana gelen yanmanın nedeni kimyasal maddeler ile gözlerin temas etmesi ise vakit kaybetmeden doktora görünmek gerekmektedir. Uzun süre ekran ışıklarına maruz kalma nedeni ile meydana gelen yanmalar ise ise çeşitli önlemler alınarak önlenebilecek bir durumdur.

Özellikle lens kullanan insanlar uzun süreli olarak telefon tablet ya da bilgisayar ekranına maruz kalırlarsa gözleri daha hızlı bir şekilde kuruyabilmektedir. Gözlerin gün içinde belli miktarda kırpılması gerekmektedir. Ancak gözler yeteri kadar kırpılmazsa lens kullanan kişilerde lens yüzeyinde kuruma gerçekleşir. Bu durum da batmadan yanmaya birçok soruna neden olabilmektedir.

Uzun süreler boyunca ekran ışıklarına maruz kalan gözlerde odak kasları zorlanacağı için görme bozuklukları da meydana gelebilmektedir. Hem gözlük ya da lens kullanan kişiler hem de kullanmayan kişiler için gözleri uzun süre ekran ışıklarına maruz bırakmak birçok hastalığın da tetikleyicisi olabilmektedir.

Dijital ekranlarda yayılarak göz ile temas eden ışık göz yüzeyinde tahrişlere neden olur. Parlaklık ayarları yüksek seviyelerde olan ekranlar gözlere daha çok zarar verir. Düşük çözünürlüklü ekranlar görüntü netliği sağlanamayacağı için gözler daha fazla zorlamaktadır. Ekrandaki parlak ışıklar ya da net olmayan yazılar ile simgeler göz kaslarını daha fazla çalışmaya zorlar. Bu durum da uzun vadeli olarak odaklanmada sorunlara yol açmaktadır.

Ekranlara fazla süreler boyunca bakıldığı zaman göz kırpma sayısında da ciddi oranlarda azalma yaşanmaktadır. Normal şartlar altında bir kişi bir dakika içinde ortalama olarak 15 ya da 20 defa gözlerini kırpar. Ancak ekranın başında olunduğu zaman bu oran 5 defaya kadar düşebilmektedir. Odak kaslarının da çok fazla çalışması nedeniyle kişilerin odaklanmasında zorluk yaşanır.