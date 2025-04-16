HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzun süredir haber alınamıyordu... Hatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş’ın cansız bedeni bulundu.

Uzun süredir haber alınamıyordu... Hatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Begüm Özkaynak

Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş’ı bulmak için çalışma başlatılmıştı. Şahsı bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıbaş'ın cansız bedeni Başlamış Mahallesi’nde tavuk çiftliği yakınında bulundu. Şahsın cansız bedeni jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdüBoşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Alkollü kadın sürücüden pes dedirten sözler: 'Söyle de filtreli çeksin makyajım yok'Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Alkollü kadın sürücüden pes dedirten sözler: 'Söyle de filtreli çeksin makyajım yok'

Anahtar Kelimeler:
Hatay Erzin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.