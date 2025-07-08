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Uzun süredir kayıptı! 63 yaşındaki kadın bulunduktan sonra gerçek ortaya çıktı: Bunu yaparak hayatta kalmış

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın 3 gün sonra bulunurken, piknikçilerden kalan yiyecekleri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Uzun süredir kayıptı! 63 yaşındaki kadın bulunduktan sonra gerçek ortaya çıktı: Bunu yaparak hayatta kalmış
Begüm Özkaynak

Valilikten yapılan açıklamada, Batman AFAD, Erzurum AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Batman Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri, güvenlik korucuları, Jandarma Özel Harekat Timi, Adli Araştırma Timi, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan 128 personel, 13 araç, 1 dron ve 1 arama kurtarma köpeğinin kullanıldığı, arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde kayıp Fatma Açma'ın saat 15.55'te Tosunpınar köyündeki evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Ayngebire piknik alanında sağ olarak bulunduğu belirtildi.

Uzun süredir kayıptı! 63 yaşındaki kadın bulunduktan sonra gerçek ortaya çıktı: Bunu yaparak hayatta kalmış 1

GECELERİ PİKNİKÇİLERDEN KALAN YİYECEKLERLE BESLENMİŞ!

Açıklamada, "Kayıp Açma ile yapılan görüşmede Tosunpınar köyünde bulunan Ayngebire piknik alanında, piknikçilerden kalan yiyecekler ile beslendiği, geceleri de kuytu yerlerde saklandığını söylemiştir" denildi.

Uzun süredir kayıptı! 63 yaşındaki kadın bulunduktan sonra gerçek ortaya çıktı: Bunu yaparak hayatta kalmış 2

Açma, sağlık kontrolleri yapılmak üzere UMKE ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman kayıp
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