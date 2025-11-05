Uzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktı: "Eski dostlarla bir araya geldik"

Uzun bir zamandır ortalarda gözükmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

"ESKİ DOSTLARLA BİR ARAYA GELDİK"

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kuveyt'e giden Abdullah Gül, burada yaptığı ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Gül paylaşımına ise "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam’ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt’e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik" notunu düştü.

Abdullah Gül son olarak İngiltere'de, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin (OCIS), 40. kuruluş yılına özel etkinliğe katılmıştı. Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, gittikleri etkinlikte İngiltere Kralı 3. Charles ile de sohbet etmişti.