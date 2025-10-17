HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzun zamandır aranan FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı

Sivas'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uzun zamandır aranan FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

(AA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşım yapınca yakalandıYayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşım yapınca yakalandı
Ayağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtıAyağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtı
Anahtar Kelimeler:
fetö Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.