Uzun zamandır aranan FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

(AA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...