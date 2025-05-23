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Vahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zarar

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından avukat Mesude Evliyazade milyonluk zarara uğradı. Evliyazede, Sarıyer’deki lüks evinde yatılı çalışan 43 yaşındaki T.C. tarafından soyuldu. Milyonlarca liralık mücevher ve değerli eşyalarının çalındığını fark eden Evliyazade, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirugh ekipleri, T.C. ile çalıntı eşyaları sattığı belirlenen kızını gözaltına aldı.

Vahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zarar
Cansu Akalp

Olay, Avukat Mesude Evliyazade’nin evindeki kişisel eşyalarının kaybolmasından şüphelenmesiyle ortaya çıktı. İkinci el eşya satış platformlarında kendi eşyalarını gören Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı" diye konuştu.

Evliyazade, platform yetkilileriyle iletişime geçti ancak çalıntı eşyaların iadesi konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti.

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'15 EVİ SOYDU, SABIKASI TEMİZ'

Soruşturma derinleştikçe, T.C.’nin daha önce 15 farklı evi soyduğu ve tutuksuz yargılandığı için adli sicil kaydının temiz göründüğü belirlendi.

Evliyazade, “Karakolda öğrendik ki, biz onun 16. hedefiymişiz” dedi.

'ÇALINTI EŞYALARIN SATILDIĞI PLATFORMLAR DENETİMSİZ'

Yaşadığı mağduriyet sonrası ikinci el satış platformlarının sorumsuz tutumuna dikkat çeken Evliyazade, bu sitelere karşı hukuki mücadele başlattığını açıkladı.

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Evliyazade, çalıntı eşyaların satıldığı platformların denetimsizliğine vurgu yaparak, “Bu siteler, çalıntı ürünlerin satışına zemin hazırlıyor. Yetkililer, ürünleri alanlarla iade için görüşeceklerini söylediler ancak hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.

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