Vahşice katledilmişti! Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'in günler sonrasında dereye atılan çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada anne, ağabey, amca ve Narin'in cesedini dereye koyan Nevzat Bahtiyar gözaltına alınmıştı.
Mahkeme anne, ağabey, amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası almıştı.
Son yaşanan gelişmede küçük Narin'in daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktıpic.twitter.com/BqitJtTfig— Mynet (@mynet) April 4, 2025
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