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Vahşice katledilmişti! Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da küçük Narin vahşice katledilmişti. Amca, anne ve ağabey çıkarıldıkları mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Son yaşanan gelişmede küçük Narin'in daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.

Vahşice katledilmişti! Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Recep Demircan

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'in günler sonrasında dereye atılan çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada anne, ağabey, amca ve Narin'in cesedini dereye koyan Nevzat Bahtiyar gözaltına alınmıştı.

CEZALARI BELLİ OLMUŞTU

Mahkeme anne, ağabey, amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası almıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son yaşanan gelişmede küçük Narin'in daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-04-04 215213

Ekran görüntüsü 2025-04-04 215253

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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