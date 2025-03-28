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  4. Vakalar arttı: Kırmızı alarm! Teksas'ta sonra Kansas'ta da kızamık yayılıyor

Vakalar arttı: Kırmızı alarm! Teksas'ta sonra Kansas'ta da kızamık yayılıyor

28.03.2025 17:17
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ABD’de enfeksiyon vakalarının artmasıyla Kansas eyaletinde 23 kızamık vakası bildirildi.

Vakalar arttı: Kırmızı alarm! Teksas'ta sonra Kansas'ta da kızamık yayılıyor

Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını açıkladı.

ABD genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları bildirilirken ülke genelinde 2019'dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı şu ana kadar hiçbir vakanın hastaneye yatış gerektirmediği ve herhangi bir ölümün bildirilmediğini açıkladı. Yetkililer, halka aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDEKİ KIZAMIK SALGININDA VAKA SAYISI 327'YE YÜKSELDİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 327 vaka tespit edildi. Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kızamık abd
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