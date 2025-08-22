HABER

Valilik acilen toplatılmaları için talimat vermişti! Ekipler harekete geçti

İstanbul Valiliği, mevzuat çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplatılması yönünde talimat verildi. Valiliğin talimatının ardından Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalara başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçe gösterildi.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.

Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.

Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.

VALİLİĞİN KARARI

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar vermişti.

Valiliğin kararı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.

Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu hatırlatılmıştı.

