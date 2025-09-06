HABER

Valilik uyarmıştı! Ankara'da yollar göle döndü

Bir süredir ülke genelinde devam eden olağanüstü kuraklığa, bugün sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış çare oldu. İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizdeki sağanak yağış özellikle başkent Ankara'da da görüldü. Ankara Valiliğinden yapılan uyarıda kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edilmişti. Başkent'te bugün yollar adeta göle döndü. İşte Ankara'dan görüntüler!

Valilik uyarmıştı! Ankara'da yollar göle döndü

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı. Adeta sele dönen sular nedeniyle bulvarın bazı kısımlarında trafik sadece bir şeride düştü.

