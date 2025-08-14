Valilik yasaklamıştı! Tekirdağ'da denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, kurtarmak isteyen 2 kişi ölümden döndü

Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurbağa adamlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Öte yandan kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Tekirdağ Valiliğince bugün yapılan açıklamaya göre Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesi yasaklanmıştı. (AA-İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum