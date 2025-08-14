HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Valilik yasaklamıştı! Tekirdağ'da denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, kurtarmak isteyen 2 kişi ölümden döndü

İçerik devam ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde, Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi dev dalgaların arasında kaldı. Şahsı kurtarmak için denize giren gruptan 2 kişi daha boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kayboldu.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurbağa adamlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik yasaklamıştı! Tekirdağ da denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, kurtarmak isteyen 2 kişi ölümden döndü 1

Ekipler, etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Öte yandan kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Valilik yasaklamıştı! Tekirdağ da denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, kurtarmak isteyen 2 kişi ölümden döndü 2
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilik yasaklamıştı! Tekirdağ da denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, kurtarmak isteyen 2 kişi ölümden döndü 3

VALİLİK YASAĞI VARDI

Tekirdağ Valiliğince bugün yapılan açıklamaya göre Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesi yasaklanmıştı. (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden iki gence son vedaÇanakkale'deki kazada hayatını kaybeden iki gence son veda
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.