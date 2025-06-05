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Valilik yeni kararı duyurdu: O alanlara girişler yasaklandı! 'Piknik' detayı

Son yıllarda hemen her yaz orman yangınlarıyla mücadele edilen Muğla'da önemli bir karar alındı. Valiliğin duyurduğu karara göre ormanlara girişler yasaklandı. Bununla birlikte piknik alanları için de bazı düzenlemeler yapıldı. Kararın kapsadığı zaman dilimi de açıklandı.

Valilik yeni kararı duyurdu: O alanlara girişler yasaklandı! 'Piknik' detayı

Muğla Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 3 Haziran 2025- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girişlerin yasaklandığını duyurdu.

BU NOKTALARDA PİKNİK YAPILAMAYACAK

Orman içi ve çevresinde mola vermek ve piknik yapmak yasaklanırken, vatandaşlar yalnızca tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabilecek. Ayrıca, ormanlık alanlarda yanıcı, parlayıcı maddelerin bırakılması kesinlikle yasaklandı.

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YANGIN ÖNLEMLERİ

İnşaat ve tadilat işleri sırasında yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Kırsal alanlarda anız ve bitki örtüsü yakımı yasaklandı, ilgili araçların yanında su tankeri ve yangın söndürücüler bulundurulması zorunlu tutuldu.

Orman çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşları da yangına karşı tedbir alacak, koruma bantları oluşturacak.

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ORMANDA HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONU YASAK

Enerji nakil hatlarının bakımı, belediyelerin çöp toplama alanları çevresinde koruma bantları oluşturması ve kamu kurumlarının devriye sistemleri ile denetimlerin artırılması da karar kapsamında yer aldı.

Havai fişek, dilek balonu gibi patlayıcı maddelerin ormanda kullanılması yasaklandı.

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Sürek avı ve izinsiz marina bağlamaları da kontrol altına alınacak.

Yangın ihbarları 112 Acil Hattı üzerinden yapılabilecek.

Yetkililer, tüm vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya ve alınan kurallara uymaya çağırdı. (DHA) Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla orman yangını piknik
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