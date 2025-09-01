Van 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Eylül ayı boyunca Van'da ortalama sıcaklık gündüzleri 20°C, geceleri ise 12°C şeklinde seyredecek. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 18 mm. Yağmurlu gün sayısı ise 3 civarında.

Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının 30°C civarında devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Eylül ayı boyunca ortalama 3 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat bulunacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemli. Bol su tüketimi, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Eylül ayı boyunca hava koşulları sıcak ve kuru olacak. Bu durum tarım faaliyetleri için uygundur. Ancak su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin etkin çalışması, ürün verimliliğini artıracaktır.

