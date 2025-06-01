Van 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

2 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 21°C civarında olması bekleniyor. Ayrıca, yağmurlu bir hava gerçekleşecek. 3 Haziran Salı günü de hava sıcaklığının 21°C civarında olması ve yağmurlu bir hava olması öngörülüyor.

4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü de sıcaklık 22°C civarında olacak ve yine açık bir hava görülecek. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 22°C civarında kalacak. Açık bir hava bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 22°C civarında olacak ve açık bir hava hakim olacak.

Van'da Haziran ayı genellikle 16.8°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. En düşük sıcaklık 10.3°C, en yüksek sıcaklık ise 22.2°C şeklinde. Bu dönemde yağış miktarı 35 mm civarında. Nem oranı ise %45 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir.