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Van 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da, 1 Haziran 2025 Pazar günü gündüz saatlerinde hava durumu 21°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Van 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

2 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 21°C civarında olması bekleniyor. Ayrıca, yağmurlu bir hava gerçekleşecek. 3 Haziran Salı günü de hava sıcaklığının 21°C civarında olması ve yağmurlu bir hava olması öngörülüyor.

4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü de sıcaklık 22°C civarında olacak ve yine açık bir hava görülecek. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 22°C civarında kalacak. Açık bir hava bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 22°C civarında olacak ve açık bir hava hakim olacak.

Van'da Haziran ayı genellikle 16.8°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. En düşük sıcaklık 10.3°C, en yüksek sıcaklık ise 22.2°C şeklinde. Bu dönemde yağış miktarı 35 mm civarında. Nem oranı ise %45 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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