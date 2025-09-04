HABER

Van 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 18°C, gündüz 26°C ve gece 18°C civarında olacak. Hava ılıman ve stabil seyredecek.

Van 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %45 civarında. Rüzgar güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Gün içinde su sıcaklığının 16°C olması bekleniyor.

5 Eylül Cuma günü sabah ve gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklarının ise 26°C olması tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü de benzer sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Bu nedenle rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %45 civarında olması hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak hassas bünyeler için bu seviyede nem oranı rahatsızlık verebilir. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler, polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınabilirler.

