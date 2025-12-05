Van 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

5 Aralık 2025 Cuma günü Van'da hava durumu az bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 2.9°C, en yüksek sıcaklık 6.6°C bekleniyor. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 1.1°C civarında olacak. Nem oranı %60 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat olarak ölçülmekte. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 16:46'dır.

6 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıklarının biraz artması bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü ise bulutlu hava koşulları etkili olacak. Fakat bu günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu giysiler tercih edilebilir. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Uygun ayakkabı giymek olası kazaları önleyebilir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Pencere kenarından soğuk hava sızması engellenmelidir. Bu önlemler enerji verimliliğini artırır. Unutulmamalıdır ki yaşlılar ve çocuklar soğuktan daha fazla etkilenir. Onların ihtiyaçlarına özen göstermek gerekir.