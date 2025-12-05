HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

5 Aralık 2025 Cuma günü Van'da hava durumu az bulutlu ve serin seyredecek. En düşük sıcaklık 2.9°C, en yüksekse 6.6°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın 1.1°C olması bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü sıcaklıkların hafif artması öngörülüyor. 7 Aralık Pazar günü ise bulutlu hava etkili olacak. Soğuk havalarda hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler giymek ve dışarı çıkarken dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Van 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

5 Aralık 2025 Cuma günü Van'da hava durumu az bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 2.9°C, en yüksek sıcaklık 6.6°C bekleniyor. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 1.1°C civarında olacak. Nem oranı %60 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat olarak ölçülmekte. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 16:46'dır.

6 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıklarının biraz artması bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü ise bulutlu hava koşulları etkili olacak. Fakat bu günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu giysiler tercih edilebilir. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Uygun ayakkabı giymek olası kazaları önleyebilir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Pencere kenarından soğuk hava sızması engellenmelidir. Bu önlemler enerji verimliliğini artırır. Unutulmamalıdır ki yaşlılar ve çocuklar soğuktan daha fazla etkilenir. Onların ihtiyaçlarına özen göstermek gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyorHatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyor
Yayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonuYayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.