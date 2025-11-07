Van 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 15°C civarında olacak. En düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 15°C olacak. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 2.2 km olarak bekleniyor. Nem oranı %32 civarında seyredecek.

Cumartesi günü havanın hafif yağmurlu olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 10°C arasında değişecek. Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında seyredecek. Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza bir mont almanızı öneririm. Cumartesi günü hafif yağmur beklendiği için dışarı giderken şemsiye ya da su geçirmez bir ceket almak iyi bir fikir. Rüzgar hafif olacağı için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.