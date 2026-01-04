Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmişti.

28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söylemişti.

HAVADAN VE KARADAN GÜNLERDİR ARANIYORDU

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamamıştı.



Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilmişti.

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

8 GÜN SONRA ACI HABER

Elif Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyordu. Elif Kumal'ın cansız bedeni gölette bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır