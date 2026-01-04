HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu

Erdek Kapıdağ Yarımadası’nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal’dan (34), 8 gündür haber alınamamıştı. Genç kadından günler sonra acı haber geldi. Elif Kumal'ın cansız bedeni Kapıdağ Yarımadası'ndaki gölette bulundu.

Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmişti.

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 1

28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söylemişti.

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 2

HAVADAN VE KARADAN GÜNLERDİR ARANIYORDU

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamamıştı.
Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 3

Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilmişti.

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 4

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 5

8 GÜN SONRA ACI HABER

Elif Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyordu. Elif Kumal'ın cansız bedeni gölette bulundu.

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 6

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 7

Erdek Kapıdağ Yarımadası nda kaybolan Elif Kumal ın gölde cansız bedeni bulundu 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi'nde gemi arızası! Marmara Denizi'nde gemi arızası!
Yer: Elazığ! Otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktuYer: Elazığ! Otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erdek Elif Kumal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.