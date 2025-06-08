Van 08 Haziran Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında bekleniyor. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklıklarına yakındır. Van'ın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 9 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının ise 14°C olması öngörülüyor. 10 Haziran Salı günü de benzer şekilde gündüz 23°C, gece 14°C civarında bir hava tahmini bulunuyor. Bu sıcaklıklar, Van'ın Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

12 Haziran Perşembe günü için yağmurlu bir hava tahmini mevcuttur. O tarihte gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının ise 14°C olması bekleniyor. Bu nedenle, 12 Haziran'da yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Van'da Haziran ayı genellikle açık ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklığı 17.4°C, gece sıcaklığı ise 9.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 23 mm, nem oranı ise %45 civarındadır.

Bu hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. 12 Haziran'da beklenen yağış nedeniyle yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var. Ayrıca, güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.