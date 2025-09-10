Van 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

10 Eylül 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Nem oranı %23, rüzgar batıdan 3.71 km/saat hızında esecek.

11 Eylül Perşembe günü en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında değişecek. 13 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 16°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23-25°C, geceleri ise 14-16°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serinlik nedeniyle bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate alabilirsiniz.