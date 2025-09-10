HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

10 Eylül 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Van 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

10 Eylül 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Nem oranı %23, rüzgar batıdan 3.71 km/saat hızında esecek.

11 Eylül Perşembe günü en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında değişecek. 13 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 16°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23-25°C, geceleri ise 14-16°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serinlik nedeniyle bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate alabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kameradaYer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.