Van 12 Haziran Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında bekleniyor. Bölge genelinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

13 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 14 Haziran Cumartesi günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olacak. 15 Haziran Pazar günü de hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak.

Van'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 14°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 23 mm, nem oranı ise %45 civarındadır.

Yağmurlu günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kıyafet seçimine dikkat edilmelidir. Rüzgârın etkili olabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgâra karşı korunaklı bölgelerde vakit geçirilmelidir.