Van 14 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, genel olarak açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecekken, rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Gün doğumu 06:14, gün batımı ise 17:30 olarak tahmin ediliyor. Sonbaharın etkileri hissediliyor ve sıcak tutacak kıyafetler öneriliyor. 17 Ekim'de beklenen yağmur için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruma önlemleri ise cilt sağlığı açısından önemli.

Hazar Gönüllü

14 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğleye doğru hava ısınacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Rüzgarın hızı yaklaşık 6 km/saat civarında bekleniyor. Nem oranı %35 ile %57 arasında dalgalanacak. Gün doğumu 06:14'te olacak. Gün batımı ise 17:30 olarak tahmin ediliyor.

Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 15 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Perşembe günleri güneşli ve ılıman hava devam edecek. 17 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur görülebilir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Sonbahar mevsimi, Van'da etkisini göstermeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Günün erken saatlerinde sıcak tutacak kat giymek koruyucu olacaktır. Güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak cilt sağlığı için önemlidir. Özellikle 17 Ekim'de beklenen yağmur nedeniyle uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir.

