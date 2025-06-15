Van 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

16 Haziran Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde açık ve güneşli öngörülüyor. 17 Haziran Salı günü ise hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Bu yağışların 18 ve 19 Haziran günlerinde devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü hava koşulları tekrar açılacak ve güneşli bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, özellikle 17-19 Haziran tarihleri arasında, günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Bu tarihlerde açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilir, akşamları ise serin havaya karşı bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Haziran ayı boyunca Van'da ortalama 24 güneşli gün, 5 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün bekleniyor. Bu durum, genel olarak açık ve güneşli bir ay geçireceğimizi gösteriyor. Yine de, yağışlı günlerde hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınızı esnek tutmak önemlidir.