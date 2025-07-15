Van 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Van'da hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gündüz 26°C, akşam 21°C ve gece 16°C civarında bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %44 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 28°C, 17 Temmuz Perşembe günü 29°C ve 18 Temmuz Cuma günü 30°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Van'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle 27-28°C civarındadır. Gündüzleri sıcaklıklar 30°C'ye kadar çıkabilir. Geceleri ise 16-17°C seviyelerinde kalmaktadır.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları göz önüne alındığında, 15 Temmuz'daki hafif yağmurlu ve nemli hava şartlarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek ve yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki yüksek sıcaklıklar için, güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması önerilmektedir. Hava koşullarına göre planlamalar yapmak ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır.