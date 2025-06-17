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Van 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 17 Haziran 2025 salı hava durumu yağmurlu olacak.

Van 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

17 Haziran 2025 Salı günü Van'da hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Zaman zaman şiddetli hale gelmesi bekleniyor.

18 Haziran Çarşamba günü hava koşullarının düzelmesi bekleniyor. Yağışların sona ermesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 24°C, gece ise 15°C civarında olacak.

19 Haziran Perşembe günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Yağışların tamamen sona ermesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 15°C civarında kalacak.

20 Haziran Cuma günü hava koşulları daha da iyileşecek. Yağışların tamamen sona ermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece 15°C civarında olacak.

Van'da Haziran ayı genel olarak 24 güneşli gün, 5 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Nem oranı %51, yıllık ortalama yağış miktarı ise 18 milimetredir. Rüzgar, ortalama 7 km/saat hızla güney yönünden esecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih ederek sıcak havadan etkilenme riski azaltılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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