Van 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklık yaklaşık 10°C seviyesinde kalacak. 19 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacakken, 20 Ekim'de hafif yağmur öngörülüyor. Seyahat edenlerin yol koşullarını kontrol etmeleri, soğuk havaya karşı önlemler alması öneriliyor. İşte detaylar...

Van 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Van'da hava koşulları karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Gün boyunca sıcaklık yaklaşık 10°C civarında olacak. Aralıklı sağanak yağışlar etkili hale gelecek. Nem oranı %54, rüzgar hızı 3.8 km/h olarak tahmin edilmekte. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler görülecek.

19 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C civarına yükselecek. 20 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. O gün sıcaklıklar 16°C civarında kalacak.

21 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 6°C civarına düşecek. Bu dönemde yüksek kesimlerde seyahat edeceklerin yol koşullarını kontrol etmeleri önemli. Soğuk havaya karşı uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmeli. Araçların lastiklerinin uygun durumda olduğundan emin olunmalıdır.

