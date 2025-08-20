HABER

Van 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini sergileyecek. Hava sıcaklığı gündüz 31°C civarında olacak. Gece sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %42 düzeyinde olacak. Güney yönünden saatte 11 km hızla rüzgar esecek.

Ağustos ayı boyunca Van'da ortalama sıcaklık 22.1°C olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C oldu. Yağış miktarı ise yaklaşık 6 mm olarak kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 31°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamak faydalıdır. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlem almak gereklidir.

Açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde yapılması önerilir. Güneşin dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru kullanımı iç mekanlarda serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

