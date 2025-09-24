Van 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %30 ile %53 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava olacak. 26 Eylül Cuma günü bulutlar artacak. Bu günlerde sıcaklık 16°C ile 18°C arasında değişecek. Hafta sonu hava koşulları iyileşecek. 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günlerinde sıcaklık 18°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif kıyafetler önerilir. Güneş koruyucu ürünler de bulundurulmalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Yanında ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar batıdan eseceği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Düşük nem oranı, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

