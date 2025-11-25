Van 25 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık -0,6°C. En yüksek sıcaklık ise 11,3°C olarak tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklık -4,8°C civarında gelişecektir. Nem oranı %47 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 5,6 km/s bekleniyor. Gün doğumu saati 06:58, gün batımı ise 16:48'dir.

Gelecek günlerde, 26 Kasım Çarşamba ve 27 Kasım Perşembe hava durumunun parçalı bulutlu olması beklentisi var. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Rüzgar hızları hafif seviyelerde kalacaktır.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının %47 olması cildin kurumasına neden olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak önemlidir. Rüzgar hızı düşük olsa da, serinliğe karşı dikkat edilmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirmek, D vitamini alımını destekleyecektir.

Gelecek günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.