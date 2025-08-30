HABER

Van 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve sıcak olacaktır.

Doğukan Akbayır

Van'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde beklenmektedir. Nem oranı sabah %45, gündüz %45, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 31 Ağustos Pazar günü açık ve güneşli bir hava öngörülmektedir. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırmaktadır. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaktan kaçınmak sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Van'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 22.1°C olarak belirlenmiştir. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C olmuştur. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Van'ın Ağustos ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında Van'a seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

Van'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların güneş ışınlarından korunmaları ve bol su içmeleri önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

