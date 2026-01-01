HABER

Van'da çığ kabusu! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Ufuk Dağ

Van'ın Çatak ilçesinde sabah karşı bazı evlere çığ düştü. Korkunç olayın ardından bir kişinin kayıp olduğu bildirildi. 22 ev ise boşaltıldı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü.

Van da çığ kabusu! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı 1

1 KİŞİ KAYIP, 22 EV BOŞALTILDI

Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Van Çığ
