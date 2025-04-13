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Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kısa süren kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar baharı beklerken, kar sürpriziyle karşılaştı.

Van'da kar yağışı etkili oldu

Sabah saatlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'da çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, nisan ayının ikinci haftasında kar sürpriziyle karşılaştı. Sabah güne karla uyanan Çatbayır ve Arvas mahallesi sakinleri, kar küreklerini alarak evlerin topraklı olan damlarını temizledi. Yoğun bir kış mevsimi getirdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Baharı beklerken nisan ayının ikinci haftasında kar sürpriziyle karşılaştık" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kar
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