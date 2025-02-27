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Van'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

27.02.2025 16:00
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Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Van'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ve Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğunayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, gün boyu Kurubaş Gedi bölgesinde trafiğin aksamaması için çalışma yürüttü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kar
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