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  4. Van'da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte bekledi

Van'da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte bekledi

01.04.2025 10:21
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Van'ın Başkale ilçesinde, köpek korkusuyla elektrik direğine tırmanan kedi saatler sonra direkten indi.

Van'da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte bekledi

Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bir kedi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kovalamasından korkan kedi, elektrik direğine tırmandı.
Kedinin elektrik direğine çıkmasını gören köpekler de direğin altında beklemeye başladı. Kedi, köpeklerin gitmesi için elektrik direğinin üstünde hareketsiz beklerken, köpekler de kedinin inmesi için direğin altında bekledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından köpekler bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra kedi direkten inerek canını kurtardı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kedi köpek
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