Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobil takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır