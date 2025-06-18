HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobil takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobil takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonu! 19 zanlı tutuklandıErzurum merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonu! 19 zanlı tutuklandı
Kayseri'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandıKayseri'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Van kaza mezuniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit

ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Kötü haber geldi

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.