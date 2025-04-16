HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Van'da nisan karı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Van'da dünden beri belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Van'da nisan karı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan'da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu açık tutmak için çalışma yürüttü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kansere karşı koruyan besinler nedir? Kansere karşı koruyan besinler nedir?
Türkiye Sırrı Süreyya Önder'i konuşuyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kadim dostum' diyerek paylaştıTürkiye Sırrı Süreyya Önder'i konuşuyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kadim dostum' diyerek paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak'

ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak'

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.