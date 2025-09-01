HABER

Van’da sağlık personeline egzersiz eğitimi

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Fazla Kiloyla Mücadele Kampanyası" kapsamında ofis çalışanlarının daha hareketli bir yaşam sürmesi ve iş verimliliğinin artırılması amacıyla "İşine Hareket Kat Projesi" başlatıldı.

Cansu Akalp

Van İl Sağlık Müdürlüğü personeline, "İşine Hareket Kat Projesi" kapsamında masa başı ve duruş egzersizleri eğitimi verilerek çalışanların sağlığının ve iş verimliliğinin korunması hedeflendi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Fazla Kiloyla Mücadele Kampanyası" kapsamında ofis çalışanlarının daha hareketli bir yaşam sürmesi ve iş verimliliğinin artırılması amacıyla "İşine Hareket Kat Projesi" başlatıldı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeline yönelik masa başı ve duruş egzersizleri hakkında bilgilendirme yapılarak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Uzmanlar, uzun süre hareketsiz kalmanın ve yanlış duruş alışkanlıklarının boyun, omuz, sırt ve bel ağrılarına yol açabileceğini belirtti.

Yapılan egzersizlerin çalışanların kas-iskelet sağlığını korumayı, iş verimliliğini artırmayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

