Van'da uyuşturucu operasyonları: 34 şüpheli gözaltına alındı

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Ağustos-4 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid, 1,14 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK" SUÇU

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 29'u hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

(AA)

